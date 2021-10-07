В Пензенской области будут судить супругов-сектантов

Пензенские следователи направили в суд уголовное дело об организации деятельности запрещенной организации. В расследовании которого принимало участии ФСБ.

Согласно материалам дела, с сентября 2017 велась деятельность никольского отделения секты «Свидетели Иеговы», которая ранее, в апреле этого же года, была запрещена и признана экстремистской в России по решению Верховного суда. В организации пропагандировалось превосходство последователей этого учения перед другими людьми, убеждали участников секты разрывать отношения с родственниками и знакомыми, отказываться от медицинского вмешательства, в том числе под угрозой жизни.

Супружеская пара из Никольска с осени 2017 по октябрь 2020 года активно участвовала в работе экстремистской организации: они проповедовали, обучали вероучению других, принимали участие в собраниях, конгрессе и организовывали их.

Оба отказались признать свою вину. В настоящее время дело направлено в суд.