В Пензе состоится заседание Ассоциации законодателей ПФО

8 октября в Пензе пройдет очередное заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа (ПФО).
В нем примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители законодательных собраний регионов округа.
Как сообщили в пресс-службе полпредства, парламентарии подведут итоги прошедших выборов в Государственную Думу РФ, региональные и муниципальные представительные органы.
Также они рассмотрят новые меры по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы в рамках реализации государственной молодежной политики, на примере Пензенской области обсудят развитие и модернизацию агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности субъектов ПФО.