В Земетчино закончили капремонт дороги к сахарному заводу

В Земетчино завершись работы по реконструкции дороги по ул. Долгова, которая ведет к сахарному заводу, сообщили в пресс-службе пензенского минстроя.

На строительство 1,6 км асфальта деньги выделялись из областного бюджета в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Дорога проходит через рабочий поселок. Здесь усилили основание полотна, укрепили обочины, провели фрезеровку и уложили два слоя асфальта. Также рабочие установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Напомним, во время реконструкции в августе на объекте побывал губернатор Олег Мельниченко. Отмечается, что отремонтированная дорога позволит машинам сахзавода двигаться не по населенному пункту, а в обход, что поможет обеспечить безопасность жителей.