Запрещена ли работа детских площадок на улице в Пензе. Ответ Роспотребнадзора

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали жалобу жителя Пензы, которого возмутило закрытие детской площадки в Комсомольском парке. На обращение отреагировали в федеральном управлении Роспотребнадзора.

«Закрыли детские площадки (на фото - площадка в Комсомольском парке). Погода позволяет гулять с детьми на свежем воздухе. В будние дни на площадке - от силы пять человек. В общественном транспорте куда больше скопление людей», - пожаловался горожанин.

В комментариях к посту появился ответ, отправленный с верифицированного аккаунта Роспотребнадзора.

«Детские площадки закрыты для посещения только в торгово-развлекательных центрах. Вы можете обратиться в администрацию по своему району и сообщить о неправомерности их действий», - сообщили в ведомстве.

Позже сотрудники Роспотребнадзора оставили еще один комментарий: они сообщили, что передали информацию в мэрию для исправления ситуации.

В связи с ухудшением эпидобстановки в торговых центрах региона также запрещена работа точек общепита. Нельзя проводить массовые развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.