В ряде регионов сообщили о росте числа госпитализаций детей с коронавирусом

Число госпитализированных с коронавирусом детей 4-7 лет в Чувашии за последнюю неделю выросло в десять раз.

«С 27 сентября по 4 октября в регионе госпитализировали на 228% больше детей, чем неделей ранее. При этом рост числа госпитализированных в десять раз отмечен в возрастной категории от 4 до 7 лет, в два раза — от 1 года до 3 лет и более чем в два раза — среди детей школьного возраста, с 7 до 14 лет», — сказали в пресс-службе минздрава республики.

На территории Владимирской области также отмечается рост заболевших среди детей и подростков. В департаменте здравоохранения региона пояснили, что для лечения детей развернута 51 койка, из которых 31 занята. Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, одному из них меньше трех лет.

Рост заболеваемости среди детей может быть связан с видоизменением коронавируса, предположил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вероятно, теперь патоген лучше обходит иммунные барьеры и легче прикрепляется к рецепторам, через которые внедряется в клетку. Иными словам, может быть достаточно небольшого контакта с возбудителем, чтобы заболеть.