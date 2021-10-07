Пензенцы пожаловались на сложность проезда кругового перекрестка в Кривозерье

У многих пензенских автолюбителей возникают сложности с проездом кругового движения на улице 40 лет Октября. Об этом водители написали в соцсети.

Пост появился в группе в соцсети «ВКонтакте». Автор попросил автолюбителей соблюдать правила дорожного движения на этом участке и не создавать аварийные ситуации.

«До сих пор почему-то 95% водителей при движении со стороны Кривозерья в сторону улицы Бийской и Терновки поворачивают с круга с крайней левой полосы, при том, что ПДД позволяет это делать исключительно с крайней правой полосы. Будьте внимательнее, господа», - написал пензенец.

В комментариях пользователи отметили, что на этом участке дороги сложно проехать, не нарушая правила, так как «те, кто едет по крайнему правому ряду, часто не пропускают в свою полосу тех, кто планирует съезжать».

«Два раза там в бок чуть не получал. Теперь пропускаю вообще всех. Так спокойнее», - рассказал Максим.

«Бывает такое, иногда приходится со средней на направление Терновки съезжать, потому что с крайней правой полосы машины не пропускают для перестроения», - признался Рафаэль.

«Перестроиться там практически нереально в правый ряд после въезда, еще больший риск попасть в аварию. Пока появится «окно», уже будешь напротив съезда этого. Поэтому надо смотреть в зеркало, что в правом ряду тоже поворачивают. В идеале, там нужно поставить знак «Движение по полосам» и именно на этом съезде запретить ехать прямо из правой полосы», - предложил Дмитрий.

«По правой полосе в кольцо заходи», - посоветовал Вадим.

Пензенцы предположили, что проблему можно решить. Для этого, по словам пользователей, «необходимо быть терпимее и спокойнее». Они решили, что если те, кому нужно дальше двигаться по кольцу, будут смещаться во вторую полосу, тогда у желающих съехать, появится окно для безопасного перестроения.