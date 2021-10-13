Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей

В Пензе достаточно широкий выбор студий для проведения фотосессий. Каждая из них привлекает клиентов разными способами: регулярно меняет интерьер, покупает дорогостоящие реквизиты и даже предоставляет в прокат одежду. Возникают вопросы: «Трудно ли содержать такой бизнес и как удержать его на плаву в тяжелые времена?». Корреспондент информагентства пообщался с владельцами пензенских фотостудий, а также узнал мнение местных фотографов.

Владелец фотостудии «Фактура» Владимир Полуянов отмечает, что открытие такого бизнеса - довольно рискованное дело.

«Но если у тебя есть четкая идея и план ее реализации, то все получится. Если ты еще и фотограф/видеооператор, а не просто несвязанный с этим человек, то все будет гораздо проще и понятнее. А что касается проблем - в Пензе довольно много студий в сравнении с другими соседними городами: по оснащению и разноплановости выбор большой. Если ты хочешь делать это на любительском уровне, то это не особо затратно, а если планируешь покупать хорошее оборудование, делать ремонт и т.д., то получается довольно большая сумма (то же оборудование каждые полгода из-за курса сейчас дорожает на 20-30%)», - поделился Владимир.

По его мнению, главная сложность ведения такого бизнеса – поиск баланса между получением прибыли, наполнением студии реквизитом, оборудованием и работой с творческими людьми.

«Если идея твоей студии в тренде или же просто (легко сказать) сделана качественно и стильно, то поток клиентов может быть неплохим. Зависит также от самих исполнителей, понравится ли им это пространство, потому что часто именно фотограф советует ту или иную студию клиенту», - добавил владелец «Фактуры».

Как признался Владимир Полуянов, при ее создании он вдохновлялся зарубежными студиями, а также снимками фотографов. Свое детище он оформил в минималистичном стиле в разных тонах: сейчас фотостудия может предложить клиентам три зала на выбор.

«Большим нюансом было и является то, что мы сами – фотографы, и делали студию под свои идеи и запросы. Нам хотелось, чтобы залы были лишь холстом, не перегруженным бесполезными деталями. В пространстве студии можно проводить практически любые съемки […]», - сказал он.

Сложности у владельца «Фактуры», как в принципе, и у других фотостудий, возникли во время пандемии коронавируса.

«Из-за пандемии некоторые студии закрылись, проблема в целом такая же, как и у многих закрывшихся магазинов и кафе - арендная плата, которую в течение нескольких месяцев без клиентов тянуть довольно затратно. Но, тем не менее, на хорошие студии всегда есть спрос, так как видов съемок довольно много, плюс существует сезонность: летом - свадьбы, зимой - фотосессии с елками», - отметил Владимир Полуянов.

Фотостудия «Аmour.studio58» открылась спустя год после начала пандемии - 8 марта 2021 года. Чтобы у пензенцев были красивые разноплановые снимки, в студии меняют интерьер каждые три месяца.

«Окупаемость студии зависит от множества факторов. Считается, что понятие выгодности бизнеса зависит от вложений: чем меньше расходов, тем выше доходность. Сколько денег вы потратите, зависит от ваших идей, приоритетов, желаний», - сказал в беседе с корреспондентом представитель фотостудии.

Он считает, что трафик студии зависит от визуала, сезонности и рекламы. Кроме того, амбициозным и грамотным должен быть сам владелец.

«Человек, занимающийся подобным бизнесом, должен однозначно иметь активную жизненную позицию, иметь вкус, следить за трендами в соцсетях. Также необходимы коммуникативные навыки», - рассказали в фотостудии.

Однако не все владельцы фотостудий могут удержать бизнес на плаву. Фитнес-тренер Юлия Холодок открывала студию «Viva Italia» вместе с подругой, но через год существования ее пришлось закрыть.

«Подруга переехала в другой город, а я одна не смогла заниматься бизнесом. На это нужно время…много времени. Чтобы пиарить и раскручивать, а если ты занимаешься чем-то другим, помимо фотостудии, то это сложно», - рассказала Юлия.

По ее словам, бизнес был сезонным, а летом фотостудия и вовсе работала в минус.

«Конкуренция в городе очень большая, как и везде, наверное. Только на нашем этаже было четыре студии. Для того, чтобы существовать и двигаться дальше, развиваться нужна какая-то уникальность», - добавила Юлия.

Она считает, что для развития фотостудии необходимы либо большие вложения на оформление, либо установка низкого ценника, чтобы все окупилось большой проходимостью. На открытие своей фотостудии Юлия и ее подруга потратили 300 000 рублей. Из-за сезонности девушки вкладывали деньги еще и в декор, который постоянно дорабатывали.

«Идей у нас было много, и мы их воплощали, сотрудничали с блогерами. Но так как мы с подругой, помимо этого, работали в других местах, времени на содержание фотостудии не хватало», - резюмировала девушка.

Корреспондент также побеседовал с пензенским фотографом Екатериной Гусаковой, которая часто снимает клиентов в разных студиях города.

Екатерина порассуждала, насколько затратно оборудовать фотостудию на сегодняшний день.

«Считаю, что сумму затрат на открытие и содержание фотостудии зависит от того, в каком стиле выполнен ее дизайн. Можно сделать минималистичный интерьер, оставив по большой части черновую отделку, и поставить только самый необходимый реквизит: стулья, фоны, зеркало. А можно выбрать определенный стиль: имитацию под квартиру, гардеробную, ретро, богемный, готический, аквастудию, с детскими зонами, и тогда затрат на создание и содержание будет в разы больше. Постоянно придется обновлять декор, чтобы он не наскучил посетителям и привлекал новых клиентов. Конечно, в студиях с минималистичным дизайном тоже нужно будет обновляться, но реже, так как само пространство предполагает множество вариантов смены обстановки, нежели в интерьерных студиях», - рассказала фотограф.

Немаловажно и закупить хорошую технику для съемок: речь не только о фотоаппарате, но и об освещении.

«Техника для фотосъемок стоит недешево, особенно если покупать у официальных популярных марок. В студии обязательно должен находиться профессиональный свет, даже если в помещение попадает много естественного света через окна. Вариантов света очень много. Прежде всего, человек, который собирается открывать свою студию, должен разбираться в этом, чтобы учесть все нюансы при планировании ремонта и закупке оборудования. С какой стороны светит солнце, в какое время лучи попадают больше всего в помещение, во сколько темнеет, как и где будет располагаться световое оборудование, нужна ли для этого отдельная комната и т.д. Думаю, что на закупку минимального набора профессионального оборудования понадобится не меньше 200 тысяч», - рассказала девушка.

Она пояснила, что сейчас в Пензе открыты около 50 фотостудий, а большинство из них – интерьерные. Екатерина Гусакова отмечает, что у нее тоже были мысли стать владельцем студии.

«Наверное, у каждого фотографа хоть раз была мысль открыть студию или агентство. У меня тоже есть такое желание, но пока оно не сильно выраженное. Если я буду открывать ее, то это точно будет что-то неклассическое, а то, чего еще нет в Пензе. Обязательно большое, светлое и просторное помещение. Считаю, что сначала надо хорошо подготовиться к этому в моральном и финансовом плане, чтобы избежать серьезных рисков в дальнейшем», - поделилась фотограф.

Как выше отмечали эксперты, проходимость у фотостудий зависит от сезона. Екатерина считает так же.

«Летом меньше всего клиентов выбирают студию как локацию. Примерно в октябре, с наступлением холодов, студии начинают активнее бронировать. И, конечно, самый пик приходится на ноябрь-февраль, когда все идут на новогодние сьемки. На Новый год большим спросом пользуются классические интерьерные студии с елками, огнями, праздничными атрибутами. Но все же в последние годы есть тенденция к простоте, минимализму, чтобы главными героями на фотографии были люди, а не предметы. […] Ну и, конечно, немаловажным критерием является месторасположение и ценовая категория студии», - говорит фотограф.

Выгодно открывать в Пензе фотостудию или нет - решать только вам. Как отметили эксперты, в этом деле нужны не только финансы - важно любить то, чем занимаешься, быть креативным человеком, профессионалом, а также уметь грамотно общаться с клиентами. Тогда никакие трудности для владельца фотостудии не будут страшны.