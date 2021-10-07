В России может резко сократиться производство вина из-за потопов на Кубани

В этом году из-за многочисленных подтоплений в Краснодарском крае объем производства вина в России может сократиться на 30 млн бутылок.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС и вице-губернатора края Андрея Коробку.

По прогнозу, подтопления приведут к потере 30 тысяч тонн винограда.

«Ущерб для виноградарей составляет порядка 600 млн рублей: потеря урожайности, многолетних насаждений самого винограда. То есть недополучим порядка 30 тыс. тонн винограда, то есть порядка 30 млн бутылок не изготовим», - сказал Андрей Коробка.

Краснодарский край является одним из основных винодельческих регионов страны. Общая площадь виноградников по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Продукция поставляется в 20 стран.