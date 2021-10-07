В лаборатории детских поликлиник в Пензе поставили новые медицинские центрифуги

В лабораториях детских городских поликлиник появилась новое оборудование: шесть единиц техники распределили по медучреждениям Пензы, рассказали в пресс-службе облминздрава.

Так, были закуплены медицинские настольные центрифуги, рассчитанные на 12 пробирок. Они предназначены для подготовки проб к анализам крови и мочи.

По словам заведующей клинико-диагностической лабораторией Марины Никитиной, новые машины позволят проводить значительно больше исследований и сократить время ожидания результатов.

«Благодаря появлению дополнительных медицинских центрифуг в детской поликлинике №6 появилась возможность центрифугировать более 400 лабораторных проб крови и 250 мочи в сутки, что немаловажно в период сезонного повышения уровня простудных заболеваний среди детского населения и проведения осенней диспансеризации в образовательных учреждениях Пензы, когда существенно увеличивается количество выполняемых исследований», - добавили в пресс-службе минздрава.