В Пензе проведут вечер памяти краеведа Александра Тюстина

Как сообщили в пресс-службе музея, учреждение сможет принять ограниченное число гостей. Их ждут в 16 часов.

Александр Тюстин работал в Пензенском краеведческом музее более 30 лет, семь из них являлся заместителем директора по научной работе.

Он был членом редакционной коллегии и редакционного совета первого издания «Пензенской энциклопедии», разработчиком первых экскурсионных маршрутов в «Тарханы» и по Пензе. Изучая историю Пензенского края, Александр Васильевич сам стал ее частью – как организатор и соавтор экспозиций многих общественных заводских, сельских и школьных музеев Пензенской области, как автор многих выставок, посвященных местным государственным и общественным деятелям.

Он написал около десятка книг, свыше четырехсот статей и заметок он опубликовал в энциклопедических изданиях, различных научных и популярных сборниках и журналах. Почти двести краеведческих работ было издано в местной периодической печати.