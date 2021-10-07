В пензенском перинатальном центре за месяц родилось более 320 детей

В Instagram-аккаунте областной клинической больницы им. Н.Н, Бурденко сообщили о том, что за сентябрь в перинатальном центре на свет появилось 322 новых жителя Пензенской области – 176 мальчиков и 146 девочек.

В медучреждении отметили, что в это число также входят девять двоен. Также сотрудники перинатального центра рассказали, какими по счету в семьях родились дети.

«Первый ребенок в семье- 133, второй - 128, третий - 39, четвертый - 18, пятый - 2, шестой - 1, седьмой – 1. Мальчиков, по сложившейся в 2021 году традиции, родилось опять больше, чем девочек», - сообщается в Instagram-аккаунте.

Счастливых родителей и их родственников поздравили с рождением детей, пожелали здоровья всем членам семьи.

Отметим, что за предыдущий месяц (август) в перинатальном центре родилось 245 детей – на 77 меньше, чем в сентябре.