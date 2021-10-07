Житель Бессоновского района погиб при пожаре

В Бессоновском районе Пензенской области случился пожар, в котором погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС 6 октября в 7:45. Вспыхнул жилой дом в поселке Десятая Артель на ул. Лесной. Огонь охватил 150 кв метров деревянного дома и еще 50 кв метров надворных построек.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте ЧП был обнаружен погибший мужчина 1936 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники МЧС просят жителей региона осторожнее обращаться с огнем, не кидать непотушенные окурки, не поджигать мусор и сухую траву, чтобы не допустить беды.