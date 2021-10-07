Татьяна Курдова рассказала о причинах и целях реорганизации колледжа искусств в Пензе

Врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова прокомментировала журналистам «Пенза-Пресс» информацию о реорганизации колледжа искусств.

Татьяна Владимировна пояснила, почему было принято решение о выделении из состава учреждения музыкального колледжа.

«Пензенский колледж искусств состоял из двух самостоятельных отделений - музыкального образования, а также культуры и театрально-зрелищных искусств. Два серьезных и мощных отделения имели различные стратегические цели и планы развития. Разделение позволит каждому отделению более детально и качественно двигаться в нужном направлении, но уже как отдельные учреждения.

Инициативу воссоздания музыкального колледжа поддержал губернатор Олег Мельниченко. Это знаковое событие для культуры региона, ведь Пензенский музыкальный колледж входит в число старейших учебных заведений России, его история начинается с 1882 года», - пояснила врио министра.

Она также напомнила, что с 2002 года учреждение носит имя Александра Андреевича Архангельского - выдающегося хорового дирижера, композитора, педагога, реформатора хорового дела. Это имя, ставшее гордостью и славой музыкальной Пензы.

«Благодаря реорганизации музыкальный колледж вернет себе статус ведущего культурного, музыкально-образовательного, творческого центра не только Пензенского региона, но и Приволжского федерального округа», - отметила Татьяна Курдова.

Второе отделение - культуры и театрально зрелищных искусств – также станет отдельным учреждением. Организационная структура и организационная культура останутся прежними, но колледж искусств ждут новые мощные перемены.

«В колледже искусств останется отделение «Музыкальное искусство эстрады». Данная специальность реализует эстрадно-джазовое направление в музыкальной деятельности. Это отличительная особенность музыкального отделения колледжа искусств от музыкальных отделений музыкального колледжа им. Архангельского.

Реализуемые специальности в колледже искусств очень разнообразны: «Музыкальное искусство эстрады», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Библиотековедение», «Социально-культурная деятельность». Такой разброс творческой деятельности требует особого подхода в управлении данным учреждением», - подчеркнула врио главы регионального минкульта.

Музыкальный колледж ж будет готовить профессиональных музыкантов для оперных театров, оркестров и хоров, огромной сети детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных училищ, колледжей и вузов.

Также Татьяна Курдова по пунктам перечислила, что изменится в работе колледжа искусств после реорганизации:

1) предполагается развитие дополнительного образования по различным творческим направлениям на территории колледжа. Пилотным проектом будет балетная студия, которая начнет работу уже в ноябре. Далее будут созданы театральная студия, школа ведущих и организаторов концертных и шоу-программ;

2) открытие подготовительных курсов и образовательных программ для желающих различных возрастных групп по направлениям деятельности «Цирковое искусство», «Театральное искусство», «Социально-культурная деятельность», которые позволят школьникам заранее определиться с будущей профессией;

3) организация проектного офиса, который будет заниматься созданием и реализацией социально-культурных проектов, в том числе на соискание грантов;

4) в колледже появится новая специальность «Цирковое искусство»;

5) рассматриваются различные варианты взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, создания системы работы с потенциальными абитуриентами с инвалидностью и ОВЗ;

6) в рамках нацпроекта «Образование» предполагается модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Ожидается рост числа студентов, принимающих участие в программах поддержки и развития студенческого творчества, в проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, таких как «iВолга», «Таврида» и других.

7) Развитие центра «Волонтеры культуры».

Напомним, на сайте правительства Пензенской области опубликовали постановление о реорганизации колледжа искусств. Документ доступен по ссылке.