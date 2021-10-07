Пензенцев приглашают на общегородской субботник

В Пензе 9 октября состоится общегородской субботник. Все желающие могут принять участие в уборке дворов, улиц, скверов и площадей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, уборка пройдет на нескольких площадках. Помимо этого, в рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», запланировано благоустройство набережной реки Суры.

Начало работ – в 9:00. Сбор инициативных пензенцев состоится:

- у моста «Дружбы» – будет приводиться в порядок территория вдоль набережной от моста «Дружбы» до ресторана «Бочка»;

- около развлекательного центра «Росток-холл» – санитарная очистка будет осуществляться на улице Злобина, от Бакунинского моста до моста «Дружбы».

Необходимым инвентарем всех участников акции обеспечат на местах. Возрастные ограничения - 0+.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года. За семь лет проведения она объединила 6,6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 кубометров мусора.