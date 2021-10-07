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Чтобы избавиться от стихийного рынка в Арбеково, организовали места для ярмарки

Чтобы избавиться от стихийного рынка в Арбеково, организовали места для ярмарки

Чт, 07.10.21 12:42
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Чтобы избавиться от стихийного рынка под окнами жилого дома в Арбеково, пензенцам предложили переместиться на специально оборудованные прилавки у ТЦ «Кагау».

С жалобой на торговлю в неположенном месте в администрацию Октябрьского района обращались жители дома по проспекту Строителей, 134. Стихийный рынок располагался на пешеходной дорожке на пути к остановке. Садоводы и огородники раскладывали свой товар на земле. Все это создавало массу проблем: нарушались санитарные нормы, вытаптывался газон, путь к остановке был затруднен, отметили в пресс-службе мэрии.

Специалисты районной администрации попросили торговцев переместиться на оборудованную сезонную ярмарку у торгового центра, она находится недалеко от этого места.

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/dachnikam_predlozhili_realizovyvat_svoy_urozhay_na_yarmarkakh/
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
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