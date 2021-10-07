Чтобы избавиться от стихийного рынка в Арбеково, организовали места для ярмарки

Чтобы избавиться от стихийного рынка под окнами жилого дома в Арбеково, пензенцам предложили переместиться на специально оборудованные прилавки у ТЦ «Кагау».

С жалобой на торговлю в неположенном месте в администрацию Октябрьского района обращались жители дома по проспекту Строителей, 134. Стихийный рынок располагался на пешеходной дорожке на пути к остановке. Садоводы и огородники раскладывали свой товар на земле. Все это создавало массу проблем: нарушались санитарные нормы, вытаптывался газон, путь к остановке был затруднен, отметили в пресс-службе мэрии.

Специалисты районной администрации попросили торговцев переместиться на оборудованную сезонную ярмарку у торгового центра, она находится недалеко от этого места.