Погибший в Бессоновском районе пенсионер пытался спасти внучку и правнука из огня

Бессоновский отдел следственного комитета организовал проверку по факту гибели пенсионера в пожаре, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Установлено, что трагедия случилась в поселке Десятая Артель на улице Лесной. В сгоревшей кухне нашли тело 85-летнего хозяина дома. По предварительным данным, на момент возгорания он был на улице, но увидев, что начался пожар, мужчина забежал внутрь, поскольку в доме находились его внучка и правнук. Впоследствии оказалось, что они успели вылезти через окно.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС просят пензенцев не рисковать и следить за исправностью газового и печного оборудования, чтобы не допустить пожара.