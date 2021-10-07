В пензенском колледже искусств откроют балетную студию

Врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила журналистам информагентства, что после реорганизации колледжа искусств там планируется открыть балетную студию.

«Предполагается развитие дополнительного образования по различным творческим направлениям на территории колледжа. Пилотным проектом будет балетная студия, которая начнет работу уже в ноябре. Далее будут созданы театральная студия, школа ведущих и организаторов концертных и шоу-программ», - рассказала Татьяна Владимировна.

Подробнее о причинах и целях реорганизации колледжа искусств в Пензе можно узнать ЗДЕСЬ.