В пензенском колледже искусств начнут обучать цирковым профессиям

Врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова рассказала ИА «Пенза-Пресс» о начале обучения по новой специальности в колледже искусств после его реорганизации.

«Произошла детальная проработка направлений стратегического развития колледжа», - подчеркнула Татьяна Владимировна.

В частности, планируется запустить подготовительные курсы и образовательные программы для разных возрастных групп по направлениям «Цирковое искусство», «Театральное искусство», «Социально-культурная деятельность». Кроме того, в колледже появится новая специальность «Цирковое искусство».

Ранее также стало известно, что в колледже искусств в ноябре в пилотном режиме начнет работать балетная студия. Больше о целях и причинах реорганизации учреждения можно узнать ЗДЕСЬ.



