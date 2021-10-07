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07.10.2021г.
Как распознать мошенника в коммунальщике

Как распознать мошенника в коммунальщике

Чт, 07.10.21 13:09
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Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов и адвокат Наталия Карагодина объяснили, как распознать недобросовестных «коммунальщиков».

Самая частая схема, которой пользуются мошенники - это предложения хозяевам квартир заменить приборы для учета коммунальных расходов. При этом мошенники не имеют никакого права требовать у людей совершить подобные действия и манипулируют на наивности россиян и их страхе перед законом, сообщает Андрей Костянов.

Также преступники в это время пытаются не только навязать услуги с переплатой, но и просто проникнуть в квартиру, чтобы обокрасть ее. Жертвами таких махинаций чаще всего становятся пенсионеры, отмечает Наталия Карагодина.

Эксперты привели несколько признаков, по которым можно распознать афериста. Во-первых, они всегда действуют и говорят достаточно нагло и напористо, в отличие от настоящих коммунальщиков, которые менее навязчивы. Во-вторых, такие люди часто прикрываются маской и «путаются в показаниях», например, не могут назвать управляющую компанию. Еще мошенники могут попытаться втереться в доверие и пойти ва-банк, призвав не доверять услугам непроверенных организаций, передает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что официальные организации предупреждают о визитах заранее, всегда одеты в спецодежду, имеют при себе необходимые удостоверения и никогда не ходят по квартирам по двое. В ходе проверок сотрудники служб не предлагают платные услуги, а узнать график их проверок всегда можно самостоятельно.

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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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