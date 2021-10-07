Как распознать мошенника в коммунальщике

Самая частая схема, которой пользуются мошенники - это предложения хозяевам квартир заменить приборы для учета коммунальных расходов. При этом мошенники не имеют никакого права требовать у людей совершить подобные действия и манипулируют на наивности россиян и их страхе перед законом, сообщает Андрей Костянов.

Также преступники в это время пытаются не только навязать услуги с переплатой, но и просто проникнуть в квартиру, чтобы обокрасть ее. Жертвами таких махинаций чаще всего становятся пенсионеры, отмечает Наталия Карагодина.

Эксперты привели несколько признаков, по которым можно распознать афериста. Во-первых, они всегда действуют и говорят достаточно нагло и напористо, в отличие от настоящих коммунальщиков, которые менее навязчивы. Во-вторых, такие люди часто прикрываются маской и «путаются в показаниях», например, не могут назвать управляющую компанию. Еще мошенники могут попытаться втереться в доверие и пойти ва-банк, призвав не доверять услугам непроверенных организаций, передает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что официальные организации предупреждают о визитах заранее, всегда одеты в спецодежду, имеют при себе необходимые удостоверения и никогда не ходят по квартирам по двое. В ходе проверок сотрудники служб не предлагают платные услуги, а узнать график их проверок всегда можно самостоятельно.