Белинского пенсионера удушили из-за денег

Как сообщили в региональном СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 27 января в селе Поим. Молодой человек из-за нехватки денег решил пробраться в дом к родственнику, надев на себя медицинскую маску для маскировки.

Он разбил топором окно и пробрался в жилище. 68-летний хозяин услышал шум и пошел звук. В этот момент злоумышленник напал на него, закрывая рот и сдавливая шею.

«После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, сельчанин отпустил его. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина скончался на месте происшествия от механической асфиксии при сдавливании органов шеи», - добавили в ведомстве.

Из дома молодой человек похитил 105 тысяч рублей. Утром 27 января он отправился в Пензу, где в тот же день на похищенные деньги купил ВАЗ-2112. После злоумышленник поехал в Башмаковский район. По пути он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Сельчанина задержали правоохранители. В настоящее время молодому человеку вынесено обвинительное заключение, которое утверждено заместителем прокурора области. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.