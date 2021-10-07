14:01
07.10.2021г.
Пензенской области одобрили выделение средств на модернизацию системы общественного транспорта

Пензенской области одобрили выделение средств на модернизацию системы общественного транспорта

Чт, 07.10.21 13:27
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7 октября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, одобрили заявку Пензенской области на инфраструктурный бюджетный кредит на модернизацию системы общественного транспорта.

Эти средства планируют направить на создание транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации (Пенза, Заречный, Пензенский и Бессоновский районы). Также намечено открытие государственного автотранспортного предприятия, пересадочных узлов, газовых заправок. В планах – и закупка автобусов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для расчета с перевозчиками намерены перейти на систему брутто-контрактов, то есть организатор перевозок будет платить за километры пути, а не количество перевезенных пассажиров. Работой будет заниматься специально созданная структура - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Сроки реализации проекта – 2022-2023 годы, цели – обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу. Стоимость проекта – 6,4 миллиарда рублей, из них 50% - бюджетные средства, 50% - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ.РФ», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

С 1 января полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации переходят к областному правительству.

«Документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца этого года», - добавил Олег Мельниченко.

«У членов комиссии замечаний и дополнений к этой информации нет, заявка Пензенской области одобряется», - резюмировал Марат Хуснуллин.

Также вице-премьер РФ отметил, что у Пензенской области неплохие показатели кассового исполнения по реализации проекта «Жилье и городская среда».

«Пензенская область - достаточно развитый регион. Неплохо набрали темпы по жилью, я прошу эти темпы поддерживать», - добавил Марат Хуснуллин.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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