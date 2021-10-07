Пензенской области одобрили выделение средств на модернизацию системы общественного транспорта

7 октября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, одобрили заявку Пензенской области на инфраструктурный бюджетный кредит на модернизацию системы общественного транспорта.

Эти средства планируют направить на создание транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации (Пенза, Заречный, Пензенский и Бессоновский районы). Также намечено открытие государственного автотранспортного предприятия, пересадочных узлов, газовых заправок. В планах – и закупка автобусов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для расчета с перевозчиками намерены перейти на систему брутто-контрактов, то есть организатор перевозок будет платить за километры пути, а не количество перевезенных пассажиров. Работой будет заниматься специально созданная структура - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Сроки реализации проекта – 2022-2023 годы, цели – обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу. Стоимость проекта – 6,4 миллиарда рублей, из них 50% - бюджетные средства, 50% - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ.РФ», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

С 1 января полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации переходят к областному правительству.

«Документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца этого года», - добавил Олег Мельниченко.

«У членов комиссии замечаний и дополнений к этой информации нет, заявка Пензенской области одобряется», - резюмировал Марат Хуснуллин.

Также вице-премьер РФ отметил, что у Пензенской области неплохие показатели кассового исполнения по реализации проекта «Жилье и городская среда».

«Пензенская область - достаточно развитый регион. Неплохо набрали темпы по жилью, я прошу эти темпы поддерживать», - добавил Марат Хуснуллин.