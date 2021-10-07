Потерявшего деньги пензенца вновь обманули на 440 000 рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 7 сентября мужчине позвонил незнакомец и представился юристом. Собеседник сказал, что располагает информацией о неудачном опыте пензенца на фондовой бирже, где он потерял 9500 долларов США. Незнакомец добавил, что может помочь ему вернуть деньги и заработать.

27 сентября через мобильное приложение юрист прислал образец договора по возмещению убытков, по которому заявитель должен был получить дополнительно около 70 000 долларов США. Однако, у данного брокера есть задолженность перед иностранным банком в сумме более 8 000 долларов США, которую необходимо погасить. Также юрист пояснил, что стоимость его услуг составляет 10% от полученной суммы. Пензенца устроили эти условия, и он перевел 440 000 рублей на счет юриста.

«После перевода указанной суммы ему на телефон стали поступать звонки. Звонившие представлялись сотрудниками налоговой службы. Они сообщили, что банковский счет, на который поступили денежные средства от брокера арестован, а для снятия ареста необходимо оплатить налог на сумму около 600 000 рублей. После этого заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию», - уточнили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать личные данные незнакомцам и не переводить на их счета свои деньги.