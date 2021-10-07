16:13
07.10.2021г.
Потерявшего деньги пензенца вновь обманули на 440 000 рублей

Потерявшего деньги пензенца вновь обманули на 440 000 рублей

Чт, 07.10.21 14:22
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42-летний житель Пензы обратился в полицию из-за мошенника, который выманил у него 440 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 7 сентября мужчине позвонил незнакомец и представился юристом. Собеседник сказал, что располагает информацией о неудачном опыте пензенца на фондовой бирже, где он потерял 9500 долларов США. Незнакомец добавил, что может помочь ему вернуть деньги и заработать.

27 сентября через мобильное приложение юрист прислал образец договора по возмещению убытков, по которому заявитель должен был получить дополнительно около 70 000 долларов США. Однако, у данного брокера есть задолженность перед иностранным банком в сумме более 8 000 долларов США, которую необходимо погасить. Также юрист пояснил, что стоимость его услуг составляет 10% от полученной суммы. Пензенца устроили эти условия, и он перевел 440 000 рублей на счет юриста.

«После перевода указанной суммы ему на телефон стали поступать звонки. Звонившие представлялись сотрудниками налоговой службы. Они сообщили, что банковский счет, на который поступили денежные средства от брокера арестован, а для снятия ареста необходимо оплатить налог на сумму около 600 000 рублей. После этого заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию», - уточнили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать личные данные незнакомцам и не переводить на их счета свои деньги.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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