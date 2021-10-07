В Пензенской области зафиксирован новый максимум обращений в скорую помощь

Новая волна коронавирусной инфекции в Пензенской области уже превосходит все предыдущие. Подтверждением этого стал новый исторический максимум суточного обращения жителей в скорую помощь - 1900 вызовов. В связи с этим главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев рассказал, как бригадам удается ежедневно обслуживать такое количество людей.

«Сотрудники самоотверженно борются с ковидом. На подстанции бригады сейчас практически не заезжают. Все сутки - на колесах. Мы дополнительно увеличили количество бригад: где-то 123 должно быть в обычные периоды, но с этого года их стало до 130, а сейчас - 140», - рассказал Владимир Атякшев.

Для помощи приходится привлекать студентов медицинских институтов. Разумеется, на добровольной основе.

«Сейчас они будут у нас работать средним медперсоналом. Планируем где-то около 22-25 человек привлечь. Студенты уже приходят, часть из них уже заступила на дежурства, часть еще оформляет документы. Они будут получать так же, как наши сотрудники. Мы их принимаем официально на работу», - уточнил Владимир Атякшев.

Новая волна вируса до предела увеличила нагрузку фельдшеров «скорой». Если в доковидный период в день они могли обслужить от 10 до 14 вызовов, то сейчас это число выросло до 20. Есть порой приходится на рабочем месте - в кабине машины. Однако коллектив настроен помогать людям в сложной ситуации даже жертвуя своими силами.

«Страшно. Это очень страшно, потому что сейчас уже четвертая волна, и такого количества болеющих еще не было. Скорая помощь к каждому приедет, просто нужно подождать. Все заявки закрываем до конца. Бывают задержки, но мы доезжаем», - рассказала фельдшер скорой помощи Татьяна Арбекова.

В таком безумном графике фельдшерам очень трудно не впасть в депрессию, ведь зачастую в суматохе сложно даже определить уровень усталости.

«Живем на адренелине. Помощь пациентам - это самое главное, ведь когда рабочая смена заканчивается, ты понимаешь, что помог людям, и усталость уходит. График почти не поменялся, поменялась нагрузка. Родные относятся с пониманием. Большое спасибо семье за поддержку!» - добавила Татьяна Арбекова.

Еще одной актуальной темой сейчас является безопасность работающего медперсонала и пациентов. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты - костюмами, перчатками, масками.

«140 бригад, в которых минимум три человека. После каждого вызова приходится переодеваться, поэтому комплектов на бригаду - более 20. После каждого вызова их обрабатывают, сдают на дезинфекцию и снова запускают в работу», - рассказал Владимир Атякшев.

К слову, необходимость вакцинации от новой коронавирусной инфекции затронула и сотрудников «скорой». На сегодняшний день, по словам Владимира Атякшева, уже привито 80% штаба, а это 2000 человек вместе с водителями, фельдшерами и врачами. Еще 20% не привились, потому что недавно переболели ковидом.