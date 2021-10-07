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07.10.2021г.
Covid-19. Как в Пензенской области по телефону помогают больным коронавирусом

Covid-19. Как в Пензенской области по телефону помогают больным коронавирусом

Чт, 07.10.21 15:17
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Пандемия коронавирусной инфекции стала одной из причин создания в 2020 году в Пензе Центра компетенций, сотрудники которого помогают по телефону людям, заболевшим этим недугом. Спустя год после образования уже отточили систему работы и повысили уровень аудиоконсультации пациентов с ковидом. Подробнее о его работе рассказала заместитель главного врача городской поликлиники Ирина Мартина.

«На данный момент в центре компетенций у нас работают ординаторы первого и второго годов обучения. Очень важный этап, когда человек получает информацию о подтверждении у него ковида. Нужно отметить, что психоэмоциональные граждане на другом конце провода чувствует себя не очень комфортно при получении данной информации, поэтому важно, насколько грамотно с ним будет беседовать специалист. От этого очень многое зависит», - пояснила Ирина Мартина.

На старте работы Центра компетенций в нем задействовали врачей, но сейчас из-за ситуации с коронавирусом пришлось привлечь именно ординаторов, большинство из которых уже имели подобный опыт общения с пациентами.

«Сейчас такая ситуация, что каждый врач очень ценен с точки зрения его возможности осмотра пациента. Безусловно, они сейчас у нас задействованы в бригадах, которые выезжают на дом. В Центре компетенций же присутствует заведующая отделением одной из поликлиник, под руководством которой работают ординаторы», - рассказала Ирина Мартина.

Алгоритм работы уже приносит первые плоды труда, которые сейчас так важны.

«Сотрудники сообщают пациенту о том, что у него коронавирус, а затем объясняют, как он себя должен вести. Это соблюдение режима самоизоляции не только у пациента, но и тех людей, которые проживают с ним в одной квартире. Также ему объясняют, какими лекарственными препаратами он будет обеспечен, чтобы человек сразу понимал, что их доставят. Тут же в поликлинику по месту жительства выдается информация о дальнейшем обследовании. Ему проведут КТ и рентгенографию органов грудной клетки для подтверждения пневмонии», - сообщила Ирина Мартина.

Конкретно в центр компетенций сам пациент дозвониться не может. Сотрудники получают информацию о заболевании из государственных лабораторий, после чего начинают сами обзванивать больных. Если же у заразившегося возникнут вопросы, он может позвонить по телефону городской регистратуры - 999-130 или горячей линии для пациентов с Covid-19 - «122».

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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
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