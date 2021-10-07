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07.10.2021г.
В Пензенском районе отремонтируют дорогу к совхозу «Серп и Молот»

В Пензенском районе отремонтируют дорогу к совхозу «Серп и Молот»

Чт, 07.10.21 14:59
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Врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел выездное совещание по вопросу ремонта дороги, которая ведет к совхозу «Серп и Молот».

Проезжая часть протяженностью примерно 10 километров находится в плохом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального минстроя. Для ремонта уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Кроме того, заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией.

«Пока позволяет погода, посчитайте и определитесь, какой объем работы вы сможете сделать в этом году и приступайте к выполнению», - обратился Александр Гришаев к подрядчику.

Отмечается, что основные работы начнутся в 2022 году, как только позволят погодные условия.

Так же врио министра порекомендовал главе сельсовета приступить к разработке проектно-сметной документации на ремонт моста.

Напомним, 6 сентября губернатор Олег Мельниченко пообщался с жителями Пензенского района во время личного приема в рабочем поселке Золотаревка. К нему с просьбой посодействовать ремонту дороги обратилась жительница совхоза «Серп и молот». Женщина рассказала, что путь от населенного пункта до трассы «Пенза-Тамбов» настолько разбит, что 10 километров машины преодолевают более чем за 40 минут. Кроме того, часть пути лежит через мост, который, по словам женщины, вот-вот развалится. Мост находится в собственности муниципалитета, попытку изготовить проектно-сметную документацию на его ремонт предпринимали еще в 2016 году, но дело так и не довели до конца. Глава региона поручил разработать ПСД на ремонт моста и проводить работы в комплексе с дорогой.

Источник фотографии: https://minstroy.pnzreg.ru/news/obshchestvo/1884/
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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21.09.2021 14:05
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