В Пензенском районе отремонтируют дорогу к совхозу «Серп и Молот»

Врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел выездное совещание по вопросу ремонта дороги, которая ведет к совхозу «Серп и Молот».

Проезжая часть протяженностью примерно 10 километров находится в плохом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального минстроя. Для ремонта уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Кроме того, заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией.

«Пока позволяет погода, посчитайте и определитесь, какой объем работы вы сможете сделать в этом году и приступайте к выполнению», - обратился Александр Гришаев к подрядчику.

Отмечается, что основные работы начнутся в 2022 году, как только позволят погодные условия.

Так же врио министра порекомендовал главе сельсовета приступить к разработке проектно-сметной документации на ремонт моста.

Напомним, 6 сентября губернатор Олег Мельниченко пообщался с жителями Пензенского района во время личного приема в рабочем поселке Золотаревка. К нему с просьбой посодействовать ремонту дороги обратилась жительница совхоза «Серп и молот». Женщина рассказала, что путь от населенного пункта до трассы «Пенза-Тамбов» настолько разбит, что 10 километров машины преодолевают более чем за 40 минут. Кроме того, часть пути лежит через мост, который, по словам женщины, вот-вот развалится. Мост находится в собственности муниципалитета, попытку изготовить проектно-сметную документацию на его ремонт предпринимали еще в 2016 году, но дело так и не довели до конца. Глава региона поручил разработать ПСД на ремонт моста и проводить работы в комплексе с дорогой.