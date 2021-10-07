18:20
07.10.2021г.
Гериатр Елена Гринчук: «У пожилых даже падение давления может говорить о начале заболевания ковидом»

Гериатр Елена Гринчук: «У пожилых даже падение давления может говорить о начале заболевания ковидом»

Чт, 07.10.21 16:53
Просмотров: 327

Общее число заболевших коронавирусом в Пензенской области за весь период уже перевалило за 72 тысячи человек. В особой группе риска - пожилые люди, которые зачастую переносят заболевание в более тяжелой форме. Главный внештатные гериатр Пензенской области Елена Гринчук рассказала, как уже на ранних этапах распознать инфекцию у пожилых родственников и до какого возраста можно вакцинироваться.

«К сожалению, пожилые люди переносят заболевание гораздо тяжелее, и протекает у них болезнь зачастую не так, как у молодых, потому что снижен иммунитет. Иногда простое падение давления или когнитивные нарушения могут говорить о том, что у больного стартовало заболевание. Часто оно даже протекает без температуры, что тоже плохо, потому что иммунная система не работает», - пояснила Елена Гринчук.

Смертность от коронавируса среди пожилых людей пугающе выше, чем среди молодых. Зачастую это связано с хроническими заболеваниями, которые активизируются из-за инфекции. Именно поэтому обнаружить коронавирус на начальных стадиях жизненно важно.

«Это связано с тем, что у большинства пожилых людей имеются хронические заболевания, которые дают обострение, что в конечном итоге влияет и на прогноз. Часто все начинается именно с резкой слабости, некоторые даже теряют сознание, появляется спутанность сознания, он не понимает, где находится, не помнит, какой день недели. Нужно задуматься и обратиться к врачу, ведь это может быть манифестация заболевания», - прокомментировала Елена Гринчук.

Обезопасить людей пожилого возраста поможет своевременная вакцинация. Кстати, даже многие недуги, которым, казалось бы, вакцина может навредить, на самом деле не являются противопоказаниями к уколу. То же самое касается и возраста заболевшего.

«Вакцинация необходима. Хронические заболевания не являются противопоказанием для нее, возраст - тоже. Люди старше 90 лет могут спокойно прививаться. Это уменьшает риск развития заболевания на 90% где-то. Смертность у людей, которые привились, гораздо ниже. Даже если человек заболеет, то все будет протекать в гораздо более легкой форме», - пояснила Елена Гринчук.

Также она рассказала, что в областном госпитале для ветеранов войн на сегодняшний день лежат 318 заразившихся коронавирусом, свободных коек нет. Врач отметила, что пожилым людям нужно особенно серьезно отнестись к вакцинации, ведь последствия коронавируса для здоровья очень серьезные.

Читайте также:
В Пензенской области стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
17:24
Центробанк снизил курс доллара к 8 октября
17:07
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс