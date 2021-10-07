Гериатр Елена Гринчук: «У пожилых даже падение давления может говорить о начале заболевания ковидом»

Общее число заболевших коронавирусом в Пензенской области за весь период уже перевалило за 72 тысячи человек. В особой группе риска - пожилые люди, которые зачастую переносят заболевание в более тяжелой форме. Главный внештатные гериатр Пензенской области Елена Гринчук рассказала, как уже на ранних этапах распознать инфекцию у пожилых родственников и до какого возраста можно вакцинироваться.

«К сожалению, пожилые люди переносят заболевание гораздо тяжелее, и протекает у них болезнь зачастую не так, как у молодых, потому что снижен иммунитет. Иногда простое падение давления или когнитивные нарушения могут говорить о том, что у больного стартовало заболевание. Часто оно даже протекает без температуры, что тоже плохо, потому что иммунная система не работает», - пояснила Елена Гринчук.

Смертность от коронавируса среди пожилых людей пугающе выше, чем среди молодых. Зачастую это связано с хроническими заболеваниями, которые активизируются из-за инфекции. Именно поэтому обнаружить коронавирус на начальных стадиях жизненно важно.

«Это связано с тем, что у большинства пожилых людей имеются хронические заболевания, которые дают обострение, что в конечном итоге влияет и на прогноз. Часто все начинается именно с резкой слабости, некоторые даже теряют сознание, появляется спутанность сознания, он не понимает, где находится, не помнит, какой день недели. Нужно задуматься и обратиться к врачу, ведь это может быть манифестация заболевания», - прокомментировала Елена Гринчук.

Обезопасить людей пожилого возраста поможет своевременная вакцинация. Кстати, даже многие недуги, которым, казалось бы, вакцина может навредить, на самом деле не являются противопоказаниями к уколу. То же самое касается и возраста заболевшего.

«Вакцинация необходима. Хронические заболевания не являются противопоказанием для нее, возраст - тоже. Люди старше 90 лет могут спокойно прививаться. Это уменьшает риск развития заболевания на 90% где-то. Смертность у людей, которые привились, гораздо ниже. Даже если человек заболеет, то все будет протекать в гораздо более легкой форме», - пояснила Елена Гринчук.

Также она рассказала, что в областном госпитале для ветеранов войн на сегодняшний день лежат 318 заразившихся коронавирусом, свободных коек нет. Врач отметила, что пожилым людям нужно особенно серьезно отнестись к вакцинации, ведь последствия коронавируса для здоровья очень серьезные.