Верховный суд одобрил пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

«Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», - сообщается в отзыве Верховного суда на законопроект.

Однако к документу возникли некоторые замечания юридическо-технического характера, передает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов внесли в Госдуму в сентябре. Максимальное наказание также предлагается ввести для педофилов за надругательство над несколькими детьми, а также для совершивших преступление с тяжкими последствиями. Авторы документа также предложили повысить возраст потерпевших, которыми сейчас могут быть признаны дети до 14 лет. Планируется, что Госдума рассмотрит закон в октябре.