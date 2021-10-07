В общественном транспорте Пензы усилили контроль за масочным режимом

В Пензе по поручению губернатора области Олега Мельниченко усилили проверки соблюдения масочного режима пассажирами и работниками общественного транспорта.

Рейды правоохранителями проводятся в часы пик. С 6 по 7 октября полицейские привлекли к административной ответственности за отсутствие масок 17 человек, из них - два водителя автобусов большого класса, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо масочного режима, правоохранители проверяют соблюдение норм вместимости маршруток. За два дня на водителей этого вида транспорта было составлено два административных протокола.