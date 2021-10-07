В Пензенской области стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, из-за непростой эпидобстановки областной этап фестиваля пройдет в онлайн-режиме с сентября по декабрь 2021 года. Театральные коллективы могут отправить видеоверсию своего спектакля на электронную почту teatrpr2021@yandex.ru.

Принять участие в фестивале могут молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет и детские театральные коллективы и студии с возрастом от 6 до 17 лет.

Два лучших спектакля от Пензенской области будут представлены на окружном этапе фестиваля, который намечен на январь-февраль 2022 года. Видеоверсии победителей региональных этапов в ПФО размещаются на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Финальный этап ожидается в марте-апреле 2022 года. Организаторы огласят результаты голосования на итоговой видеотрансляции в прямом эфире.

В рамках фестиваля предусмотрены следующие номинации и награды: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».