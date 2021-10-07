В Наровчатском районе отключат электричество

11 октября с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
- с. Н. Пичуры (ул. Дальняя, Заречная, Матюшкина, Молодежная, Центральная, Школьная).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику.
7 октября с 5:30 до 19:00
Бессоновский район:
- с. Чемодановка (ул. Заречная, Строителей, 3-яКузнецова, Генералова, Садовая, Фабричная, Строителей, Строителей 2-я, Овражная, Школьная, Набережная, Епифанова, Дорожная, Спортивная, Комсомольская, Западная, Новая 1-я, Новая 3-я, Новая 4-я, Дружбы, Строителей 4-я, Строителей 1-я, Новая 2-я, Школьная 2-я, Генералова, Дорожная, Кузнецова, Школьная 1-я, Комсомольская, Верхняя).