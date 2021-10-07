20:21
07.10.2021г.
В Наровчатском районе отключат электричество

В Наровчатском районе отключат электричество

Чт, 07.10.21 19:10
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в Наровчатском районе.

11 октября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

- с. Н. Пичуры (ул. Дальняя, Заречная, Матюшкина, Молодежная, Центральная, Школьная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику.

7 октября с 5:30 до 19:00

Бессоновский район:

- с. Чемодановка (ул. Заречная, Строителей, 3-яКузнецова, Генералова, Садовая, Фабричная, Строителей, Строителей 2-я, Овражная, Школьная, Набережная, Епифанова, Дорожная, Спортивная, Комсомольская, Западная, Новая 1-я, Новая 3-я, Новая 4-я, Дружбы, Строителей 4-я, Строителей 1-я, Новая 2-я, Школьная 2-я, Генералова, Дорожная, Кузнецова, Школьная 1-я, Комсомольская, Верхняя).

 

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-1030988/
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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16.08.2021 19:16
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