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07.10.2021г.
Абоненты Tele2 могут купить комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой

Абоненты Tele2 могут купить комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой

Чт, 07.10.21 17:41
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Tele2 предлагает клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон Xiaomi, услуги связи и страховка гаджета.

Одним походом в салон абоненты компании могут закрыть сразу несколько актуальных вопросов: купить смартфон со скидкой, подключить подходящий тариф и позаботиться о защите своего телефона. При приобретении комплекта со смартфоном Xiaomi по акции «Комбо в салонах связи Tele2» (18+) клиенты получат скидку 30% от его розничной цены.

Операторское предложение также включает выгодный тариф на три месяца и комплексную страховку гаджета. Пользователи могут защитить свой смартфон от различных страховых рисков: поломки, заливания жидкостью, пожара, кражи и списания средств в этом случае. Страховка будет действовать в течение еще 12 месяцев после окончания срока гарантии от производителя. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, подобрать подходящий тариф и внести абонентскую плату за три месяца. В комплект входят тарифы на выбор «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Акция действует до 31 декабря 2022 года в салонах связи Tele2. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте tele2.ru.

Специальное предложение – результат партнерства Tele2 с вендором. Аудитория поклонников бренда Xiaomi в России и мире постоянно увеличивается. По результатам исследования IDC, во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%. По итогам августа 2021 года устройства от вендора занимают первое место по продажам в рознице Tele2 с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 процентных пункта.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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