Пензенец потерял деньги при продаже фотоаппарата

43-летний житель Пензы стал жертвой мошенника. На афериста он нарвался при продаже фотоаппарата.

Мужчина пояснил, что разместил объявление на одном из сайтов по продаже и покупке товаров. Через некоторое время с ним связался незнакомец.

«В ходе переписки «ВКонтакте» гражданин договорился о продаже. Впоследствии он получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого житель Пензы обнаружил, что с его счета списали более 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

При использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг пензенцев просят использовать только официальные приложения.