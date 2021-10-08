Павел Прохоренков: «Ожидаемая транспортная реформа – мероприятие важное и глобальное»

В регионе запланирована реализация проекта по строительству транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава в Пензенской городской агломерации. Предусмотрены организация государственного автотранспортного предприятия, создание транспортно-пересадочных узлов, парковок, газовых заправочных комплексов, а также приобретение новых автобусов.

«Наконец-то!» - счастливо выдохнули пассажиры автобуса №70. «Ура!» - восторженно закричали пензяки, поджидающие на остановке свой 130 маршрут. И в переполненных маршрутках горожане вовсю обсуждают эту новость. Присоединюсь к ним и я. Благо, что пассажир - пользуюсь автобусами, троллейбусами, маршрутным такси. Знаю, так сказать, на собственном опыте, все проблемы организации работы общественного транспорта», - написал Павел Прохоренков на интернет-платформе «Экспертный клуб».

Он выразил надежду, что через два года с дорог Пензенской области уйдут «хаос и древние автобусы разной вместимости» и наступит «эра комфорта и цифровизации транспортной отрасли».

«Ожидаемая транспортная реформа – мероприятие важное и глобальное, состоящее из множества шагов, перечисленных в новости. Плюс перенастройка всей системы работы пассажирского транспорта в регионе. Цель реформы одна – удобство для тех, кто по-прежнему предпочитает общественный транспорт. Таких должно стать больше к 2023 году», - подытожил тележурналист.