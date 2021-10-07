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07.10.2021г.
Представители «Горводоканала» рассказали депутатам о работе о организации

Представители «Горводоканала» рассказали депутатам о работе о организации

Чт, 07.10.21 21:57
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Пиар-акцию в мэрии 7 октября организовал «Горводоканал». Предполагалось, что это заседание даст ответы на многочисленные вопросы о работе ресурсника. Однако диалог превратился в презентацию частной компании длиною в час. Только после нее депутаты получили шанс прояснить некоторые моменты. Корреспондент «Экспресса» убедился, что деловые коммуникации организация налаживает так же «оперативно», как и инженерные.

Депутатов попытались задобрить прямо с порога зала заседаний. У входа представители «Горводоканала» для каждого подготовили загадочные пакеты. Подробный рассказ о своей работе ресурсники превратили в пиар-акцию. За время часового доклада народным избранникам не дали вставить буквально ни одного вопроса. Отстаивать свои интересы организация пришла целой командой. За столом обсуждения целых три спикера пытались дать ответы на конкретные вопросы, которыми целый город задается уже несколько месяцев. Но на деле гораздо больше оказалось общих фраз.

«Российские коммунальные сети - это гарант выполнения инвестпрограммы «Горводоканала». Данный принцип закреплен в моих личных принципах эффективности руководителя», - сказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Фактически представители «Горводоканала» в течение часа отвечали на те вопросы, которые ранее депутаты задавали через СМИ. Самый главный из них касался отсутствия механизма контроля за деятельностью ресурсников и изменений в уставе организации.

«Были инициированы изменения в устав, приведение его в соответствие с действующим законодательством. Полномочия по принятию решений, с точки зрения взаимодействия со вторым участником, изменений не претерпели. Требуют согласования двумя третями голосов. Кроме того, мы инициировали создание совета директоров и значимо увеличили количество вопросов, которые подлежат согласованию», - пояснил заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам «Российских коммунальных сетей» Григорий Терян.

Напомним, на том, чтобы рассказать о своей работе, представители «Горводоканала» настояли сами во время совещания, созванного народными избранниками на прошлой неделе. Предполагалось, что здесь ресурсники открыто и честно расскажут о всех статьях доходов и расходов. Но, видимо, профессиональное качество, но вышло иначе.

Удалось ли народным избранникам и представителям ресурсоснабжающей организации прийти к каким-либо договоренностям - неизвестно. Однако представители частной компании признали сами: существующая система коммуникаций в Пензе явно нуждается в кардинальных переменах.

«Все, что касается сетей, вы сами знаете, без системного подхода к тому, что нужно ремонтировать, а что менять, мы будем обречены какой-то период времени догонять вчерашний день», - отметил генеральный директор «Российские коммунальные сети» Игорь Дибцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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