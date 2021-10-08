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08.10.2021г.
В Пензенской области начался финал национального чемпионата «Навыки мудрых»

В Пензенской области начался финал национального чемпионата «Навыки мудрых»

Чт, 07.10.21 23:31
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С 6 по 8 октября в Пензенской области проходит финал четвертого национального чемпионата «Навыки мудрых». Сегодня на базе социально-педагогического колледжа открылись площадки для испытаний по трем компетенциям.

Им есть, чем поделиться с молодым поколением. За компьютерами в аудиториях Социально-педагогического колледжа Пензы - опытные педагоги. Все они стали лучшими на региональном этапе национального чемпионата по стандартам World Skills для специалистов старше 50 лет и теперь защищают честь края в финальных состязаниях. Лидия Пархомова - воспитатель с 30-летним стажем. Профессиональный учитель биологии после института решила связать свою жизнь с дошкольным образованием. Несмотря на то, что сама уже может написать книгу по воспитанию детей, перед конкурсом ей пришлось многому научиться.

«Волнение и ответственность, конечно, колоссальные, потому что чувствуешь за собой регион. Надо выступить достойно, показать все свои умения, навыки. Тем более, требования - современные, надо шагать в ногу, пришлось много всего осваивать. Я считаю, что справилась достойно», - прокомментировала воспитатель детского сада №57 города Пензы Лидия Пархомова.

Состязания «Навыки мудрых» в Пензе проходят по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Конкурсные испытания разбиты на несколько дней. Сегодня педагоги пишут проекты для работы с детьми. Тематику узнают за пять минут до самого испытания. Время выполнения - 2,5 часа. На помощь со стороны конкурсантам рассчитывать не приходится, ведь на площадке кроме них находятся лишь технический специалист и модератор, а обращаться к ним за советом нельзя.

«Баллы могут снять за разговоры с участницей, за то, что мы подошли к ее компьютеры. Мы все находимся на удалении за то, что может быть, оказали ей помощь, мигнули каким-то образом. У нас установлена программа слежения за компьютером участницы, где каждую минуту может войти эксперт и посмотреть, не пользуется ли она запрещенными файлами, сайтами, либо же работает в документах, сброшенных в день конкурса», - рассказала сертифицированный эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» Ника Кирсанова.

За исполнением регламента в режиме онлайн следят из новосибирского центра управления. Теперь жюри предстоит оценить работы конкурсантов из разных регионов и определить абсолютных победителей в каждой компетенции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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