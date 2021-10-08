6:03
08.10.2021г.
Наталья Уткина рассказала о брендах пензенского региона

Наталья Уткина рассказала о брендах пензенского региона

Пт, 08.10.21 03:35
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О туризме и туристической привлекательности нашей области шла речь в «Экспресс. Теме» (16+). Гостьей ведущего программы Павла Прохоренкова в этот раз стала доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского госуниверситета Наталья Уткина. Она рассказала о том, как формируются туристические бренды.

«У туристического бренда есть очень сложная история, потому что территории - это социально-экономическая система и здесь нужно исходить от того, что принимается ее местными жителями в качестве бренда. Он и должен формировать туристические потоки в эту территорию и не всегда понимание местных жителей и желание туристов приехать совпадают», - рассказала Наталья Уткина.

Какие конкретные примеры брендов территорий пензенского региона уже существуют и какие категории туристов можно туда привлечь, а также о том, как прошел третий региональный конкурс «Фейерверк идей», вы узнаете, если посмотрите очередной выпуск «Экспресс. Темы» на официальном сайте телеканала.

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Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
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21.09.2021 14:05
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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