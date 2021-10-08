Наталья Уткина рассказала о брендах пензенского региона

О туризме и туристической привлекательности нашей области шла речь в «Экспресс. Теме» (16+). Гостьей ведущего программы Павла Прохоренкова в этот раз стала доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского госуниверситета Наталья Уткина. Она рассказала о том, как формируются туристические бренды.

«У туристического бренда есть очень сложная история, потому что территории - это социально-экономическая система и здесь нужно исходить от того, что принимается ее местными жителями в качестве бренда. Он и должен формировать туристические потоки в эту территорию и не всегда понимание местных жителей и желание туристов приехать совпадают», - рассказала Наталья Уткина.

Какие конкретные примеры брендов территорий пензенского региона уже существуют и какие категории туристов можно туда привлечь, а также о том, как прошел третий региональный конкурс «Фейерверк идей», вы узнаете, если посмотрите очередной выпуск «Экспресс. Темы» на официальном сайте телеканала.