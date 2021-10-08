Полицейские ищут мошенников, обманувших пензенца почти на полмиллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать доверчивых пензенцев. На этот раз на их уловки попался 42-летний мужчина.

Ему позвонил незнакомец, представился юристом. Злоумышленник рассказал, что знает о неудачном опыте пензенца на фондовой бирже и готов ему помочь вернуть потерянные средства. К тому же даст еще и возможность заработать.

«Через мобильное приложение неизвестный прислал образец договора по возмещению убытков, по которому заявитель получает около 70 тысяч долларов США. У данного брокера есть задолженность перед иностранными банками в сумме более восьми тысяч долларов США, которую необходимо погасить. Также юрист пояснил, что стоимость его услуг составляет 10% от полученной суммы. Заявителя эти условия устроили», - рассказала следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделами №4 и №5 СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Толмачева.

Мужчина доверился и в тот же день перевел злоумышленнику более 400 тысяч рублей. После этого ему на телефон стали поступать звонки якобы от сотрудников налоговой службы. Они предлагали разблокировать счет брокера, но для этого нужно было перевести еще 600 тысяч рублей. Только тогда пензенец понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят проверку по установке лиц, которые могут быть причастны к преступлению, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.