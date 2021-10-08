Треть пензенцев, прошедших медосмотр в 2021 году, имеют избыточную массу тела

В регионе за восемь месяцев 2021 года избыточная масса тела зарегистрирована у 35,5% лиц, которые прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Среди представителей трудоспособного возраста этот показатель составляет 24%.

Пройти биоимпедансометрию и узнать, чем опасен лишний вес и как исправить ситуацию, пензенцы могут бесплатно. В преддверии всемирного Дня борьбы с ожирением в одном из крупных торгово-развлекательных центров города работает мобильный медицинский кабинет.

«Человек, приходя к нам, проходит определенный вид регистрации. В данном случае он регистрируется у нас, потом ему измеряют артериальное давление, затем - уровень глюкозы и холестерина в крови, определяют окружности талии, рост, вес, которые помогают определить уровень жира, жидкости и костной мышечной массы. После этого пациент идет к доктору. Если будут обнаружены факторы риска, проводится коррекция, а если потребуются дополнительные мероприятия, то они будут назначены. Пациента могут направить в поликлинику для дообследования», - пояснила заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.

Врачи напоминают, что излишний вес может стать причиной развития опасных заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза, некоторых видов злокачественных новообразований, нарушения репродуктивной функции, а также заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.