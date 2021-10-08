Минэк назвал товары с максимальным ростом цен к концу года

К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2% к декабрю 2020-го, что станет рекордом с 2015-го.

При этом в среднем за год она составит 6,8%. В 2022-2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4%, считают в Минэкономразвития.

Как сообщают «Известия», на втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В Минэке ждут, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.