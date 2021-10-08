В поселке Лесном в ДТП у иномарки разбилась «морда»

В Пензе в поселке Лесном утром 8 октября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Пост с фотографией разбитых машин опубликовали в группе в соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что автомобили столкнулись примерно в 7:50 на дороге, которая находится напротив исправительной колонии №8. Судя по кадру, столкнулись легковушка и кроссовер. У первой машины сильно разбит капот, лопнула фара, помялась стойка. Повреждения второго авто на кадре не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.