Около 1,4 % пензенцев хотят арендовать жилье в Москве

Аналитики выяснили, что желающих снять квартиру среди россиян в 2021 году стало на 83% больше, чем в допандемийном 2019-м.

Как сообщает РБК, более 7% российских семей рассматривают сейчас возможность арендовать квартиру для себя или своих близких. Опрос проходил в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

При этом возможностью снять квартиру в Москве интересуется 1,1% семей, проживающих в других регионах. Наибольший интерес к аренде квартир в Москве проявляют жители таких городов, как Махачкала (2,1%), Рязань (1,7%), Астрахань (1,5%), Пенза и Липецк (по 1,4%).

Большинство россиян, которые собираются снять жилье, ориентируются на однокомнатные квартиры - на них сейчас приходится 74% спроса на аренду. В среднем по стране россияне готовы платить за аренду квартиры 16,3 тыс. руб. в месяц. За жилье в Москве и ближайшем Подмосковье — 25,9 тыс. руб. в месяц.