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08.10.2021г.
Губернатор на совещании ПФО представил приоритетные проекты Пензенской области

Губернатор на совещании ПФО представил приоритетные проекты Пензенской области

Пт, 08.10.21 10:09
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7 октября на окружном совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда Игоря Комарова главы регионов представили проекты, которые будут реализованы в их субъектах в приоритетном порядке.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о пяти проектах, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии субъекта. Особое внимание он уделил необходимости оздоровления водных ресурсов и обеспечения населения качественной водой, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор сообщил, что в 2021-2022 годах планируется разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на 39 объектов очистки сточных вод.

«До 2024 года - построить 23 и реконструировать девять очистных сооружений. До 2030 года - реконструировать очистные сооружения канализации областного центра, а также Каменки, Никольска, Иссы и Мокшана», - сказал он.

В регионе прорабатывается проект «Чистая вода Пензенской области». Благодаря его реализации водоснабжение улучшится у 80 тысяч жителей. Олег Мельниченко напомнил, что вопрос качественного водоснабжения поднимал президент Владимир Путин во время рабочей встречи с ним.

Еще один важный вопрос – модернизация областной онкологической службы. Вопрос строительства дополнительных объектов здравоохранения по этому направлению также обсуждался с главой государства, и планы получили его одобрение.

«Необходимо строительство новых корпусов: лабораторно-диагностического и хирургического, а также ПЭТ/КТ-центра», - пояснил Олег Мельниченко.

Ключевыми направлениями деятельности губернатор Пензенской области также назвал создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Ее общая территория составит 475,5 га, но состоять она будет из двух участков в Пензе и Бессоновском районе.

«К концу 2024 года здесь будет создано свыше 500 рабочих мест, не менее 10 предприятий-резидентов. Объем выпускаемой продукции превысит 4 млрд рублей. В результате реализации проекта к 2030 году - не менее 3000 рабочих мест на 30 высокотехнологичных производствах с выпуском продукции свыше 20 млрд рублей в год», - сказал Олег Мельниченко.

Следующий проект – модернизация системы общественного транспорта. Его реализация запланирована с 2022 по 2023 годы. Заявка на инфраструктурный кредит получила одобрение на правительственной комиссии по региональному развитию.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил до 14 октября доработать проекты c учетом замечаний и сдать их паспорта.

Напомним, в России реализуется система кураторства: за вице-премьерами закреплены определенные округа. ПФО отдали Дмитрию Чернышенко. Каждый субъект должен подготовить проекты, которые будут приоритетными в работе, они должны быть согласованы с вице-премьером и полпредом, которые особо будут следить за их реализацией.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/society/342619/
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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