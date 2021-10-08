Для поиска медсестры в село Знаменское ушло четыре года

В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Знаменское Башмаковского района Пензенской области появилась медсестра. Данная ставка была вакантной четыре года.

Для оказания медицинской помощи жителям села молодой специалист Виктория Бородина приехала по программе «Земская медицинская сестра». Она уже приступила к обязанностям, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Работа в ФАПе – это, прежде всего, работа с населением по формированию приверженности к здоровому образу жизни, проведение подворных обходов, организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, иммунизация, проведение скрининговых обследований на раннее выявление онкологических заболеваний, оказание неотложной медицинской помощи взрослым и детям», - отметила главврач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

ФАП обслуживает жителей сел Знаменское, Куземкино и поселка Луч.

Отмечается, что в области ведется целевое обучение, предоставляются меры поддержи работникам здравоохранения. Врачам, которые трудоустроились в рамках программ «Земский врач», «Земский фельдшер», полагается единовременная выплата. С 2021 года по 500 тысяч рублей стали получать и медицинские сестры в рамках программы «Земская медицинская сестра».