Ледовый дворец в Пензе планируют сдать в 2022 году

В Пензе состоялось выездное совещание, на котором обсудили создание крытого ледового дворца в микрорайоне Арбеково.

Участники встречи, среди которых были первый зампред правительства региона Олег Ягов, врио главы областного минспорта Григорий Кабельский и представитель подрядчика, приняли решения по устранению проблем, препятствующих строительству. Как уточнили в пресс-службе областного минспорта, завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

Создание ледового дворца ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Спортивный объект будет возведен в районе улицы 65-летия Победы. Планируется, что он станет центром развития фигурного катания в регионе.