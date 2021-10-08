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08.10.2021г.
Главврач КИМа рассказал, как в санатории им. Володарского будут долечивать пациентов

Главврач КИМа рассказал, как в санатории им. Володарского будут долечивать пациентов

Пт, 08.10.21 10:46
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Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (КИМа) Сергей Рыбалкин сообщил, что на базе санатория им. Володарского откроется отделение возглавляемого им учреждения. В нем будут помогать пациентам с коронавирусом, которые пошли на поправку.

Отделение на 100 коек готовы открыть сразу после того, как в санаторий вернут тепло и электричество, подчеркнул он. Дополнительная площадка необходима, чтобы разгрузить больницу и освободить места для тяжелых больных.

«Есть тяжелые больные и те, кто может находиться в более щадящих условиях, но они занимают кислородные места», - рассказал он 8 октября журналистам.

Главный врач напомнил, что такой опыт уже есть. Часть пациентов лечится в Леонидовке, где была гостиница для иностранцев, задействованных в проекте уничтожения химического оружия.

«Люди сначала не хотели ехать, всех пугало название «Леонидовка», хотя заводы на дальнем расстоянии находятся, а вокруг - зеленая зона. Питание - из наших источников, врачи наши и медсестры, весь процесс - под наблюдением и контролем со стороны нашего центра. Сейчас от 28 до 35 человек там находятся, но это наши больные», - пояснил Сергей Рыбалкин.

Он отметил, что в санатории тоже есть хорошие условия для пациентов с точки зрения природы.

«Там наши кадры будут, также не откажемся, если сотрудники санатория придут на работу. Там есть физиотерапевтическое оборудование, мы наладим контакт с руководством санатория, чтобы его использовать. Концентраторы воздушные возьмем, если они вдруг будут необходимы кому-то. Там хорошая зона для прогулок, это позволит людям готовиться к выписке в домашние условия. Можем даже с положительным мазком туда переводить, потому что спустя семь дней человек, получая лечение, уже не является заразным», - отметил главврач КИМа.

Напомним, в Пензенской области продолжает расти суточный прирост новых пациентов с коронавирусом. Количество вызовов скорой помощи достигает 1900 в сутки. Под красную зону почти полностью отдали областную больницу им. Бурденко. Число занятых ковид-пациентами коек - более 4000 из имеющихся чуть более 6000.    

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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