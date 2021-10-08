Главврач КИМа рассказал, как в санатории им. Володарского будут долечивать пациентов

Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (КИМа) Сергей Рыбалкин сообщил, что на базе санатория им. Володарского откроется отделение возглавляемого им учреждения. В нем будут помогать пациентам с коронавирусом, которые пошли на поправку.

Отделение на 100 коек готовы открыть сразу после того, как в санаторий вернут тепло и электричество, подчеркнул он. Дополнительная площадка необходима, чтобы разгрузить больницу и освободить места для тяжелых больных.

«Есть тяжелые больные и те, кто может находиться в более щадящих условиях, но они занимают кислородные места», - рассказал он 8 октября журналистам.

Главный врач напомнил, что такой опыт уже есть. Часть пациентов лечится в Леонидовке, где была гостиница для иностранцев, задействованных в проекте уничтожения химического оружия.

«Люди сначала не хотели ехать, всех пугало название «Леонидовка», хотя заводы на дальнем расстоянии находятся, а вокруг - зеленая зона. Питание - из наших источников, врачи наши и медсестры, весь процесс - под наблюдением и контролем со стороны нашего центра. Сейчас от 28 до 35 человек там находятся, но это наши больные», - пояснил Сергей Рыбалкин.

Он отметил, что в санатории тоже есть хорошие условия для пациентов с точки зрения природы.

«Там наши кадры будут, также не откажемся, если сотрудники санатория придут на работу. Там есть физиотерапевтическое оборудование, мы наладим контакт с руководством санатория, чтобы его использовать. Концентраторы воздушные возьмем, если они вдруг будут необходимы кому-то. Там хорошая зона для прогулок, это позволит людям готовиться к выписке в домашние условия. Можем даже с положительным мазком туда переводить, потому что спустя семь дней человек, получая лечение, уже не является заразным», - отметил главврач КИМа.

Напомним, в Пензенской области продолжает расти суточный прирост новых пациентов с коронавирусом. Количество вызовов скорой помощи достигает 1900 в сутки. Под красную зону почти полностью отдали областную больницу им. Бурденко. Число занятых ковид-пациентами коек - более 4000 из имеющихся чуть более 6000.