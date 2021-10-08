Жители Беково не смогли поговорить с сельчанином и подожгли его мотоцикл

4 июля около двух часов ночи они выпивали в поселке Беково. Приятели вспомнили старые обиды на одного из сельчан и отправились к нему домой, чтобы поговорить. Пообщаться лично мужчины не смогли, и тогда злоумышленники подожгли тент, который накрывал мотоцикл Suzuki, принадлежащий обидчику.

Как сообщили в пресс-службе суда, двухколесный транспорт сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Ущерб составил 94 410 рублей.

Злоумышленники признались в содеянном и возместили стоимость мотоцикла сельчанину. Им назначили по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор вступил в законную силу.