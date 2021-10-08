В Пензенской области – минимальные цены на колбасу и сахар

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в регионе самыми дешевыми в округе являются вареная колбаса (321,14 руб. за кг), мороженая неразделанная рыба (157,74 руб. за кг), сахар-песок (46,44 руб. за кг). Также в Пензенской области по сравнению с другими субъектами ПФО зафиксированы минимальные потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (46,75 руб. за кг), лук репчатый (25,49 руб. за кг) и морковь (33,51 руб. за кг).

Второе место среди субъектов ПФО регион занимает по потребительским ценам на масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, сыры сычужные твердые и мягкие, картофель.

Третье место у региона - по стоимости масла сливочного, творога жирного, соли поваренной пищевой, крупы гречневой-ядрицы, яблок. На четвертом - по ценам на яйца, вермишель, капусту белокочанную свежую. По данным мониторинга, в регионе не зафиксированы максимальные цены.