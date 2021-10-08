Специалисты выяснили слова, которые выдают телефонных мошенников

Производители систем для борьбы с утечками конфиденциальных данных выяснили слова, по которым почти точно можно определить телефонных аферистов.

Эксперты проанализировали звонки мошенников и изучили «инструкции» по обману доверчивых собеседников, которые нашли сотрудники полиции в «криминальном call-центре», сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Специалисты поняли, что преступники гораздо чаще пользуются не своими «базами данных», которые незаконно получают из банков, а информацией, которую им удается выпытать именно в ходе телефонного разговора.

Оказалось, что самая частая легенда у телефонных бандитов строится на том, что на имя жертвы якобы взяли кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Чтобы остановить утечку средств, жертве надо назвать номера своих реальных счетов или даже перевести все деньги на предоставленный номер.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — уточнили специалисты.

Эксперты порекомендовали также не продолжать разговор с мошенником, если его удалось распознать, — лучше сразу положить трубку. Троллинг, шутки или издевательства над такими собеседниками, по словам специалистов, могут закончиться плохо.