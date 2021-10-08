12:35
08.10.2021г.
Специалисты выяснили слова, которые выдают телефонных мошенников

Специалисты выяснили слова, которые выдают телефонных мошенников

Пт, 08.10.21 11:51
Просмотров: 189

Производители систем для борьбы с утечками конфиденциальных данных выяснили слова, по которым почти точно можно определить телефонных аферистов.

Эксперты проанализировали звонки мошенников и изучили «инструкции» по обману доверчивых собеседников, которые нашли сотрудники полиции в «криминальном call-центре», сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Специалисты поняли, что преступники гораздо чаще пользуются не своими «базами данных», которые незаконно получают из банков, а информацией, которую им удается выпытать именно в ходе телефонного разговора.

Оказалось, что самая частая легенда у телефонных бандитов строится на том, что на имя жертвы якобы взяли кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Чтобы остановить утечку средств, жертве надо назвать номера своих реальных счетов или даже перевести все деньги на предоставленный номер.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — уточнили специалисты.

Эксперты порекомендовали также не продолжать разговор с мошенником, если его удалось распознать, — лучше сразу положить трубку. Троллинг, шутки или издевательства над такими собеседниками, по словам специалистов, могут закончиться плохо.

Читайте также:
В Пензенской области – минимальные цены на колбасу и сахар
11:34
Жители Беково не смогли поговорить с сельчанином и подожгли его мотоцикл
11:14
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс