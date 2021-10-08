Новый антирекорд: в Пензенской области за сутки ковид подтвердился у 275 жителей

Так, за сутки прирост составил 275 человек – на шесть больше, чем днем ранее. Общее число заболевших за весь период наблюдений - 72 654. Отметим, что в течение нескольких месяцев число зараженных за сутки пензенцев держалось в пределах 230-240, после чего начало расти.

По России выявили 27 246 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до конца октября. По-прежнему необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Лучшей профилактикой заражения является вакцинация.

