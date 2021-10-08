Законодатели регионов ПФО посетили пензенское предприятие

В Пензенской области 8 октября проходит заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО. В его рамках гости посетили объекты ГК «Дамате» в Нижнем Ломове.

Парламентарии осмотрели заводы по убою и глубокой переработке индейки. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей. Создали 700 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра.

На предприятии используют искусственный интеллект и современные информационные разработки. Продукция реализуется в том числе за рубеж.

«Мы всегда с интересом изучаем опыт наших коллег, перенимаем лучшие практики, новые подходы к организации труда», - сказал спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин.

«Сельское хозяйство - это не только решение производственных задач, но и качество, уровень жизни наших граждан. Компания выступила соинвестором государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Сейчас в Нижнеломовском районе завершается возведение 37 многоквартирных домов для работников, которые не имеют собственного жилья», – рассказал гостям координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Квартиры участники программы получат в аренду, затем люди смогут выкупить жилье на льготных условиях.

Предприятия «Дамате» перечислили более 850 млн рублей налогов, страховых вносов и сборов в бюджеты всех уровней.