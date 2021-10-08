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08.10.2021г.
Законодатели регионов ПФО посетили пензенское предприятие

Законодатели регионов ПФО посетили пензенское предприятие

Пт, 08.10.21 12:22
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В Пензенской области 8 октября проходит заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО. В его рамках гости посетили объекты ГК «Дамате» в Нижнем Ломове.

Парламентарии осмотрели заводы по убою и глубокой переработке индейки. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей. Создали 700 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра.

На предприятии используют искусственный интеллект и современные информационные разработки. Продукция реализуется в том числе за рубеж.

«Мы всегда с интересом изучаем опыт наших коллег, перенимаем лучшие практики, новые подходы к организации труда», - сказал спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин.

«Сельское хозяйство - это не только решение производственных задач, но и качество, уровень жизни наших граждан. Компания выступила соинвестором государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Сейчас в Нижнеломовском районе завершается возведение 37 многоквартирных домов для работников, которые не имеют собственного жилья», – рассказал гостям координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Квартиры участники программы получат в аренду, затем люди смогут выкупить жилье на льготных условиях.

Предприятия «Дамате» перечислили более 850 млн рублей налогов, страховых вносов и сборов в бюджеты всех уровней.

Источник фотографии: https://www.zspo.ru/pressroom/photo/2693/82485/
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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